Чалханоглу: «С Лукаку мы сильнее»

Турецкий полузащитник миланского «Интера» Хакан Чалханоглу с нетерпением ждет возобновления чемпионата Италии, в том числе и потому что ему хочется поиграть с Ромелу Лукаку. Бельгийский нападающий не проявил себя на чемпионате мира, запоров целый ряд моментов, и сейчас он будет стремиться отыграться на полях чемпионата Италии.

- С Лукаку мы сильнее. Очень жду его. Но у нас есть и другие сильные игроки. Мы должны благодарить Джеко, его голы, его стойкость в непростые моменты. Он - пример для всей команды, - цитирует слова Хакана Чалханоглу итальянское издание Corriere della Sera.