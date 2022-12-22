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Чемпионат Италии. Серия А

Чалханоглу: «С Лукаку мы сильнее»

22 Декабря 2022 • 18:16 Комментировать
Интер Милан
...
Наполи
1 2.25 X 3.40 2 3.25
04.01 22:45

Турецкий полузащитник миланского «Интера» Хакан Чалханоглу с нетерпением ждет возобновления чемпионата Италии, в том числе и потому что ему хочется поиграть с Ромелу Лукаку. Бельгийский нападающий не проявил себя на чемпионате мира, запоров целый ряд моментов, и сейчас он будет стремиться отыграться на полях чемпионата Италии.

- С Лукаку мы сильнее. Очень жду его. Но у нас есть и другие сильные игроки. Мы должны благодарить Джеко, его голы, его стойкость в непростые моменты. Он - пример для всей команды, - цитирует слова Хакана Чалханоглу итальянское издание Corriere della Sera. 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ромелу Лукаку Хакан Чалханоглу
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ИНТЕР МИЛАН НАПОЛИ
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