Лукаку: «Челси» решил отпустить меня, когда я рассказал всю правду о взаимоотношениях с Тухелем»

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку, арендованный у лондонского «Челси», высказался о своём будущем.

Аренда бельгийца рассчитана до конца нынешнего сезона. Сам 29-летний футболист надеется остаться в Италии.

«Я хочу продолжить выступать в «Интере» в будущем. Надеюсь остаться, поскольку люблю этот клуб, мне всё здесь нравится. Мы обсудим ситуацию с «Челси», чтобы найти устраивающее всех решение, – делится планами Лукаку в интервью Sky. – Я рассказал Тодду Бёли всю правду о моих взаимоотношениях с Томасом Тухелем, после чего «Челси» позволил мне уйти в аренду», – заявил форвард, забивший два гола в пяти матчах нынешнего сезона.