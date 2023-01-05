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Чемпионат Италии. Серия А

Вентура: «Я увидел лучший «Интер» сезона»

05 Января 2023 • 20:52 Комментировать
Интер Милан
1:0
Наполи
окончен

Бывший наставник итальянской сборной Джампьеро Вентура впечатлен игрой «Интера» в матче против «Наполи» - «неррадзурри» нанесли сопернику первое поражение в сезоне, это случилось в шестнадцатом туре. Вентура заявил, что он увидел лучший «Интер» за весь сезон.

- «Наполи» был бледноват, если до пеперыва его было не остановить, то сейчас это получилось. Они столкнулись с командой, которая была лучше мотивирована и сыграла качественнее. Мне кажется, ди Лоренцо и Лоботка сдали, они уже не те, что до перерыва. А «Интер», в свою очередь, провел свой лучший матч в сезоне, - заявил Вентура в эфире Radio Crc. 

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Джампьеро Вентура
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