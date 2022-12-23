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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Интер» вынужден отказаться от одной из главных трансферных целей на январь

23 Декабря 2022 • 21:47 Комментировать
Интер Милан
...
Наполи
1 2.25 X 3.40 2 3.25
04.01 22:45

Нападающий «Боруссии» Мёнхенгладбах Маркус Тюрам вряд ли перейдёт в «Интер» в зимнее трансферное окно.

Долгое время «нерадзурри» считались главными претендентами на 25-летнего вице-чемпиона мира, но теперь в клубе считают, что со сделкой придётся подождать до лета: согласно TMW, из-за финансовых трудностей «Интер» не сможет заплатить за Тюрама требуемые 10-12 млн в январе. На футболиста сборной Франции, напомним, также претендуют мюнхенская «Бавария» и английский «Манчестер Юнайтед».

Маркус Тюрам станет свободным агентом следующим летом, если не перейдёт в новый клуб зимой, поскольку его контракт рассчитан до конца сезона 2022/23.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Боруссия Мёнхенгладбах Маркус Тюрам Трансферы футбола - зима 2023
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