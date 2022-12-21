Бастони пообещал «исправить сезон»

Миланский «Интер» не лучшим образом провел первую часть итальянского чемпионата Серии А - команда потерпела уже пять поражений в пятнадцати прошедших матчах. Конечно, не стоит забывать и о десяти победах, но все же, сейчас «Интер» занимает лишь четвертое место в турнирной таблице итальянской Серии А - и то, он делит его с «Лацио».

Алессандро Бастони, один из важнейших футболистов команды, пообещал исправить ситуацию.

- Пользуясь случаем, хочу поздравить всех наших поклонников с приближающимся Рождеством. А также хочу сказать, что мы сделаем все возможное, чтобы исправить сезон и завершить его на достойной позиции, - цитирует слова Бастони fcinter1908.it.