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Чемпионат Италии. Серия А

Бастони пообещал «исправить сезон»

21 Декабря 2022 • 06:01 Комментировать
Интер Милан
...
Наполи
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04.01 22:45

Миланский «Интер» не лучшим образом провел первую часть итальянского чемпионата Серии А - команда потерпела уже пять поражений в пятнадцати прошедших матчах. Конечно, не стоит забывать и о десяти победах, но все же, сейчас «Интер» занимает лишь четвертое место в турнирной таблице итальянской Серии А - и то, он делит его с «Лацио».

Алессандро Бастони, один из важнейших футболистов команды, пообещал исправить ситуацию.

- Пользуясь случаем, хочу поздравить всех наших поклонников с приближающимся Рождеством. А также хочу сказать, что мы сделаем все возможное, чтобы исправить сезон и завершить его на достойной позиции, - цитирует слова Бастони fcinter1908.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Алессандро Бастони
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ИНТЕР МИЛАН НАПОЛИ
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