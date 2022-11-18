Игрок «Наполи»: «Кварацхелия изменил атмосферу в команде»

Центральный защитник «Наполи» Амир Ррахмани рассказал о вкладе Хвичи Кварацхелии в успехи коллектива.

«Наполи» уверенно вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов, опередив в группе «Ливерпуль» и «Аякс», а также возглавляет турнирную таблицу Серию А с отрывом в восемь очков от ближайшего преследователя.

«Хвича был тихим и застенчивым, когда приехал, и остаётся таким же сейчас. Он обладает исключительным талантом. У него свой стиль игры, он очень силён в дриблинге, но он может стать ещё лучше в будущем.

У нас отличные взаимоотношения. Его приход положительно повлиял на атмосферу в команде – мы все рады, что у нас есть такой игрок», – цитирует Tuttomercatoweb слова Ррахмани.