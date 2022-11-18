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Чемпионат Италии. Серия А

Игрок «Наполи»: «Кварацхелия изменил атмосферу в команде»

18 Ноября 2022 • 22:29 Комментировать
Интер Милан
...
Наполи
1 2.20 X 3.45 2 3.25
04.01 22:45

Центральный защитник «Наполи» Амир Ррахмани рассказал о вкладе Хвичи Кварацхелии в успехи коллектива.

«Наполи» уверенно вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов, опередив в группе «Ливерпуль» и «Аякс», а также возглавляет турнирную таблицу Серию А с отрывом в восемь очков от ближайшего преследователя.

«Хвича был тихим и застенчивым, когда приехал, и остаётся таким же сейчас. Он обладает исключительным талантом. У него свой стиль игры, он очень силён в дриблинге, но он может стать ещё лучше в будущем.

У нас отличные взаимоотношения. Его приход положительно повлиял на атмосферу в команде – мы все рады, что у нас есть такой игрок», – цитирует Tuttomercatoweb слова Ррахмани.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Хвича Кварацхелия Амир Ррахмани
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ИНТЕР МИЛАН НАПОЛИ
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