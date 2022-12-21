Маротта: «Наполи» – сильнейшая команда на данный момент, но «Интер» должен дать бой»

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта высказался о силе «Наполи» и предстоящем матче с командой Лучано Спаллетти.

После 15 туров Серии А неаполитанцы уверенно возглавляют турнирную таблицу с 41 набранным очком, а «нерадзурри» с 30 баллами располагаются на пятой позиции. 4 января команды сыграют друг с другом в Милане.

«Великая страница в истории футбола – чемпионат мира в Катаре – теперь перевёрнута, настала пора вернуться к клубному футболу. Мы хотим возобновить сезон с чистого листа и добиться успехов, у нас достаточно амбиций. 4 января мы должны сделать всё, чтобы дать бой «Наполи» и добиться победы. До паузы эта команда бесспорно была сильнейшей», – заявил в интервью Sky Маротта.