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Чемпионат Италии. Серия А

Кассано: «Наполи» сыграл плохо, гонка за Скудетто снова открыта»

06 Января 2023 • 00:12 Комментировать
Интер Милан
1:0
Наполи
окончен

Бывший итальянский футболист Антонио Кассано, как всегда, остр на язык и беспощаден в своих оценках, когда речь заходит о событиях матчей итальянского чемпионата. Он высказался по поводу поражения «Наполи» от миланского «Интера» - по мнению Кассано, неаполитанцы заслужили такой итог, так как сыграли хуже конкурента.

- «Наполи» сыграл неважно, слабый матч, а вот «Интер» удивил меня в положительном смысле слова, провел отличный матч, заслужил победу на все сто процентов. «Наполи» больше владел мячом, но ничего не создал, только удар Распадори в конце игры. Чемпионат снова открыт, - считает Кассано, цитируемый fcinter1908.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Наполи Марио Кассано
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