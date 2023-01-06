Кассано: «Наполи» сыграл плохо, гонка за Скудетто снова открыта»

Бывший итальянский футболист Антонио Кассано, как всегда, остр на язык и беспощаден в своих оценках, когда речь заходит о событиях матчей итальянского чемпионата. Он высказался по поводу поражения «Наполи» от миланского «Интера» - по мнению Кассано, неаполитанцы заслужили такой итог, так как сыграли хуже конкурента.

- «Наполи» сыграл неважно, слабый матч, а вот «Интер» удивил меня в положительном смысле слова, провел отличный матч, заслужил победу на все сто процентов. «Наполи» больше владел мячом, но ничего не создал, только удар Распадори в конце игры. Чемпионат снова открыт, - считает Кассано, цитируемый fcinter1908.it.