Мин Джэ: «Мне нравится, что меня называют монстром»

Корейский центральный защитник Ким Мин Джэ получил прозвище «Монстр» в Италии - за свою внешность и отчаянную готовность сделать все, даже под танк лечь, но не пустить «неприятеля» к воротам. Сам он говорит, что ему нравится такое прозвище.

- Очень нравится. Это то слово, которое характеризует мою игру в защите, в хорошем смысле слова, - цитирует слова Джэ издание The Guardian.

В настоящий момент Ким мин Джэ в составе корейской сборной сражается с командой Уругвая в рамках группового этапа финального раунда чемпионата мира в Катаре. Следить за событиями игры можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.