​Наингголан: «Пауза может повлиять на «Наполи»

Известный бельгийский футболист Раджа Наингголан высказался о «Наполи», занимающем первое место в чемпионате Италии.

«Вопрос в том, каковы будут последствия затяжной паузы. Думаю, это может повлиять на «Наполи», потому что они нашли правильный баланс. Возможно, они найдут его снова, но есть и риск», - высказался Наингголан для La Gazzetta dello Sport.

Отметил бельгиец и главного тренера неаполитанской команды Лучано Спаллетти, с которым он пересекался.

«Спаллетти – один из лучших тренеров. Для меня он был идеальным тренером», - высказался Раджа.

В среду, 4 января, «Наполи» проведёт гостевой матч Серии А против «Интера».