Дюмфрис не покинет «Интер» раньше лета 2023 и меньше, чем за 60 миллионов евро

Миланский «Интер» выдвинул новые условия о потенциальном трансфере Дензела Дюмфриса. Об этом сообщает CalcioMercato.

Теперь итальянский клуб даст возможность нидерландскому футболисту покинуть команду только в летнее трансферное окно 2023 года. Минимальная цена трансфера при этом будет составлять 60 миллионов евро.

Говорится, что такое решение связано с удачным выступлением Дензела Дюмфриса на чемпионате мира – 2022 в Катаре, особенно в матче 1/8 финала против национальной сборной США (3:1).

«Интер» в данный момент занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии.