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Чемпионат Италии. Серия А

Дюмфрис не покинет «Интер» раньше лета 2023 и меньше, чем за 60 миллионов евро

15 Декабря 2022 • 09:16 Комментировать
Интер Милан
...
Наполи
1 2.25 X 3.40 2 3.20
04.01 22:45

Миланский «Интер» выдвинул новые условия о потенциальном трансфере Дензела Дюмфриса. Об этом сообщает CalcioMercato.

Теперь итальянский клуб даст возможность нидерландскому футболисту покинуть команду только в летнее трансферное окно 2023 года. Минимальная цена трансфера при этом будет составлять 60 миллионов евро.

Говорится, что такое решение связано с удачным выступлением Дензела Дюмфриса на чемпионате мира – 2022 в Катаре, особенно в матче 1/8 финала против национальной сборной США (3:1).

«Интер» в данный момент занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Дензел Дюмфрис Трансферы футбола - зима 2023 трансферы футбола - лето 2023
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