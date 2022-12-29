Ачерби выразил пожелание остаться в «Интере»

Центральный защитник Франческо Ачерби недавно только перешел в «Интер», но уже отвечает на вопросы о своем будущем. Он дал понять, что решение будет принято весной. Напомним, что доселе Ачерби защищал цвета римского «Лацио», в котором отыграл четыре предыдущих года.

- Мое будущее? Я дам все, что могу дать, чтобы «Интер» преуспевал. Я хочу остаться тут, но если не сложится, постараюсь не расстраиваться. В марте, может, в апреле, будет принято решение. Я смотю в будущее с оптимизмом, - цитирует слова Ачерби fcinter1908.it.

Напомним, что сейчас миланский клуб занимает лишь пятое место в турнирной таблице Серии А.