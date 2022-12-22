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Чемпионат Италии. Серия А

Чалханоглу призвал Шкриньяра остаться в «Интере»

22 Декабря 2022 • 15:28 Комментировать
Интер Милан
...
Наполи
1 2.25 X 3.40 2 3.25
04.01 22:45

Турецкий полузащитник миланского «Интера» Хакан Чалханоглу призвал словацкого защитника Милана Шкриньяра остаться в своей нынешней команде. На Шкриньяра засматриваются самые разные команды, однако Чалханоглу считает, что ему лучше остаться в «Интере», в котором он выступает аж с 2017 года.

- Я надеюсь, он останется. Он отличный игрок, один из лидеров команды наряду с Самиром Хандановичем. Впрочем, решение за ним, но я, повторюсь, надеюсь, что он останется с нами, - цитирует Чалханоглу fcinter1908.it.

Чемпионат Италии возобновится для «Интера» четвертого января матчем с «Наполи». 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Хакан Чалханоглу Милан Шкриньяр
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ИНТЕР МИЛАН НАПОЛИ
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