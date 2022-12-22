Чалханоглу призвал Шкриньяра остаться в «Интере»

Турецкий полузащитник миланского «Интера» Хакан Чалханоглу призвал словацкого защитника Милана Шкриньяра остаться в своей нынешней команде. На Шкриньяра засматриваются самые разные команды, однако Чалханоглу считает, что ему лучше остаться в «Интере», в котором он выступает аж с 2017 года.

- Я надеюсь, он останется. Он отличный игрок, один из лидеров команды наряду с Самиром Хандановичем. Впрочем, решение за ним, но я, повторюсь, надеюсь, что он останется с нами, - цитирует Чалханоглу fcinter1908.it.

Чемпионат Италии возобновится для «Интера» четвертого января матчем с «Наполи».