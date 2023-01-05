Ди Канио: «Чувствительное поражение для «Наполи»

Бывший игрок итальянской сборной, Паоло ди Канио, считает, что «Наполи» потерпел чувствительное поражение, проиграв миланскому «Интеру» в последнем и самом важном матче шестнадцатого тура итальянского чемпионата.

- Это чувствительное поражение. Первый матч в году, первый прямой поединок с прямым конкурентом - и поражение. «Интер» очень хорошо боролся за мячи, игроки выглядели более настроенными, более энергичными, хотя они должны были забивать больше, потому что в конце игры был риск получить гол и 1:1. Команда, которая претендует на Скудетто, должна закрывать такие игры, - цитирует ди Канио fcinter1908.it.