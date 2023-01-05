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Чемпионат Италии. Серия А

Ди Канио: «Чувствительное поражение для «Наполи»

05 Января 2023 • 22:56 Комментировать
Интер Милан
1:0
Наполи
окончен

Бывший игрок итальянской сборной, Паоло ди Канио, считает, что «Наполи» потерпел чувствительное поражение, проиграв миланскому «Интеру» в последнем и самом важном матче шестнадцатого тура итальянского чемпионата.

- Это чувствительное поражение. Первый матч в году, первый прямой поединок с прямым конкурентом - и поражение. «Интер» очень хорошо боролся за мячи, игроки выглядели более настроенными, более энергичными, хотя они должны были забивать больше, потому что в конце игры был риск получить гол и 1:1. Команда, которая претендует на Скудетто, должна закрывать такие игры, - цитирует ди Канио fcinter1908.it.

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Интер Милан Наполи Паоло Ди Канио
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