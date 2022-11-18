Чалханоглу: «Нет причин отказываться от Скудетто»

Потерпев целых пять поражений в первых пятнадцати матчах, миланский «Интер» сейчас не считается главным претендентом на чемпионский титул, однако турецкий полузащитник Хакан Чалханоглу не считает, что его команде следует отказываться от таких амбиций.

- «Наполи», конечно, очень хорош, они отлично усилились. Наш первый матч в чемпионате после перерыва будет как раз против них. Может, если мы сможем победить, это станет новым началом. Мы не отказываемся от надежды выиграть Скудетто, - цитирует слова Чалханоглу.

Миланский «Интер» сразится с «Наполи» четвертого января следующего года.