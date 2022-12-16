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Чемпионат Италии. Серия А

Тотти назвал лучшего нападающего Серии А

16 Декабря 2022 • 02:22 Комментировать
Интер Милан
...
Наполи
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04.01 22:45

Бывший игрок «Ромы» и сборной Италии Франческо Тотти рассказал, кого считает лучшим форвардом Серии А.

Сам Тотти, как известно, не был нападающим, но забил 250 голов в чемпионате Италии, сыграв 619 матчей в составе римлян.

«Думаю, это Виктор Осимхен, – выделяет футболиста «Наполи» легенда «Ромы», отвечая на вопрос о сильнейшем форварде Серии А. – Он всегда находится в нужном месте. Получив мяч, он обязательно забьёт, при этом он готов жертвовать собой ради команды. Что касается Влаховича, то ему нужно дать время. Рано или поздно он громко заявит о себе», – приводит издание TMW слова Франческо Тотти.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Франческо Тотти Серия А Наполи Душан Влахович Виктор Осимхен
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ИНТЕР МИЛАН НАПОЛИ
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