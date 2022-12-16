Тотти назвал лучшего нападающего Серии А

Бывший игрок «Ромы» и сборной Италии Франческо Тотти рассказал, кого считает лучшим форвардом Серии А.

Сам Тотти, как известно, не был нападающим, но забил 250 голов в чемпионате Италии, сыграв 619 матчей в составе римлян.

«Думаю, это Виктор Осимхен, – выделяет футболиста «Наполи» легенда «Ромы», отвечая на вопрос о сильнейшем форварде Серии А. – Он всегда находится в нужном месте. Получив мяч, он обязательно забьёт, при этом он готов жертвовать собой ради команды. Что касается Влаховича, то ему нужно дать время. Рано или поздно он громко заявит о себе», – приводит издание TMW слова Франческо Тотти.