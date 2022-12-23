Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Ханданович намерен стать тренером в «Интере»

23 Декабря 2022 • 05:38 Комментировать
Интер Милан
...
Наполи
1 2.25 X 3.40 2 3.25
04.01 22:45

Скорее всего, словенский голкипер Самир Ханданович вскоре расстанется с «Интером» - но лишь на время. Словенский страж ворот еще чувствует в себе силы поиграть сезон-другой, но в команде рангом пониже, где, с другой стороны, сможет стоять в воротах почаще.

А после этого он вернется в миланский клуб, но уже в качестве тренера команды - возможно, в качестве ассистента Симоне Индзаги, возможно, тренера вратарей. О таком сценарии сообщает итальянское издание La Gazzetta Dello Sport.

Напомним, что Ханданович выступает за свой нынешний клуб с далекого 2012 года, а до этого он защищал цвета «Удинезе». 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Самир Ханданович
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ИНТЕР МИЛАН НАПОЛИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Декабря
05:38 · Италия. Серия А
Ханданович намерен стать тренером в «Интере»
04:28 · Италия. Серия А
Терим: «Я работал в «Милане», но сейчас болею за «Наполи»
03:32 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Дзанетти: «Лаутаро сыграл на чемпионате мира не в идеальной физической форме»
01:29 · Нидерланды. Эредивизие
Схюрс: «Научился справляться с критикой, это просто слова»
01:19 · Нидерланды. Эредивизие
Схюрс: «Сожалел, что не всегда играл в «Аяксе»
01:17 · Италия. Серия А
Паганин: «Лаутаро вырос во время чемпионата мира»
01:07 · Италия. Серия А
Брокки: «Этот «Милан» напоминает мой»
00:42 · Италия. Серия А
Леау поведал о своей любви к музыке
00:02 · Италия. Серия А
Бастони: «Лукаку очень поможет «Интеру» во второй половине сезона»
00:02 · Италия. Серия А
Заканчивается 20-летнее сотрудничество Puma и сборной Италии
22 Декабря
23:40 · Англия. Премьер-лига
Клопп хочет видеть в «Ливерпуле» полузащитника «Милана»
22:52 · Италия. Серия Б
Фабрегас назвал главные качества игры полузащитника
22:10 · Англия. Премьер-лига
Английские СМИ назвали главного претендента на Влаховича
22:00 · Италия. Серия А
Абрахам: «Интерес сборной Португалии к Моуринью – это нормально»
21:22 · Италия. Серия А
«Милан» начал переговоры с Жиру
Все новости
Рекомендуем