Ханданович намерен стать тренером в «Интере»

Скорее всего, словенский голкипер Самир Ханданович вскоре расстанется с «Интером» - но лишь на время. Словенский страж ворот еще чувствует в себе силы поиграть сезон-другой, но в команде рангом пониже, где, с другой стороны, сможет стоять в воротах почаще.

А после этого он вернется в миланский клуб, но уже в качестве тренера команды - возможно, в качестве ассистента Симоне Индзаги, возможно, тренера вратарей. О таком сценарии сообщает итальянское издание La Gazzetta Dello Sport.

Напомним, что Ханданович выступает за свой нынешний клуб с далекого 2012 года, а до этого он защищал цвета «Удинезе».