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Чемпионат Италии. Серия А

Осимхен рассказал о важности Марадоны для «Наполи»

21 Декабря 2022 • 20:05 Комментировать
Интер Милан
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Наполи
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04.01 22:45

Нигерийский форвард «Наполи» Виктор Осимхен рассказал об отношении горожан к Диего Марадоне.

«Я видел аргентинскую вечеринку на улицах и площадях Неаполя. Это впечатляет. Я даже не представляю, чем был Марадона для города, и называть его богом — это не преувеличение. Но он также важен и для клуба, и для всех нас, игроков. Диего Марадона будет существовать здесь вечно», — приводит слова нападающего издание Il Mattino. По мнению Осимхена, выступление в футболке «партенопейцев» означает почитание имени и памяти великого аргентинца.

Напомним, что в составе «Наполи» Марадона стал двухкратным чемпионом Италии, также выиграв Кубок УЕФА и Кубок Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Диего Марадона Наполи Виктор Осимхен
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ИНТЕР МИЛАН НАПОЛИ
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