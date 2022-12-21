Осимхен рассказал о важности Марадоны для «Наполи»

Нигерийский форвард «Наполи» Виктор Осимхен рассказал об отношении горожан к Диего Марадоне.

«Я видел аргентинскую вечеринку на улицах и площадях Неаполя. Это впечатляет. Я даже не представляю, чем был Марадона для города, и называть его богом — это не преувеличение. Но он также важен и для клуба, и для всех нас, игроков. Диего Марадона будет существовать здесь вечно», — приводит слова нападающего издание Il Mattino. По мнению Осимхена, выступление в футболке «партенопейцев» означает почитание имени и памяти великого аргентинца.

Напомним, что в составе «Наполи» Марадона стал двухкратным чемпионом Италии, также выиграв Кубок УЕФА и Кубок Италии.