В Нидерландах Слуцкого похвалили за Кварацхелию

Голландский журналист Лекс Ламмерс похвалил российского тренера Леонида Слуцкого за то, что он открыл Хвичу Кварацхелию для европейского футбола. Напомним, Кварацхелия играл в «Рубине» под руководством Слуцкого с 2019 по 2022 год.

«В Голландии у Лео не получилось воспитать топового футболиста, но что касается Кварацхелии, то соглашусь: его завораживающий футбол в «Наполи» — заслуга Слуцкого», — цитирует Ламмерса Sport24.ru.

Кварацхелия в этом сезоне провёл за «Наполи» 17 матчей во всех турнирах. В них он забил восемь голов и отдал 10 ассистов. В стан неаполитанцев молодой грузин перешёл из «Рубина» транзитом через батумское «Динамо». В Грузии он играл весной 2022 года.

А вот у Слуцкого карьера наоборот пошла на спад. Вместе с «Рубином» он вылетел из РПЛ в конце сезона-2021/22. До 15 ноября был тренером казанцев в ФНЛ. Отметим, что Слуцкий хорошо знаком голландским журналистам – в 2018-2019 годах он возглавлял «Витесс» из Арнема.

Сейчас «Рубин» идёт пятым в Первой лиге. У казанцев 31 очко.