Манчини считает, что вызов «Наполи» бросит миланский «Интер»

Наставник итальянской сборной Роберто Манчини поделился своим прогнозом на вторую, основную часть итальянского чемпионата, в которой командам предстоит провести 23 тура. Сейчас, после пятнадцати туров, лидирует «Наполи», скопивший уже восемь очков отрыва от «Милана», но главным преследователем неаполитанцев Манчини видит другой миланский клуб - «Интер».

- Длинная пауза может помочь преследователям. «Милан» неплох, «Ювентус» возвращается, но главным преследователем я вижу «Интер», он самый грозный соперник «Наполи». Я думаю, все прояснится уже в январе - кто на что горазд, - цитирует Манчини juvenews.eu.