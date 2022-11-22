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Чемпионат Италии. Серия А

Манчини считает, что вызов «Наполи» бросит миланский «Интер»

22 Ноября 2022 • 17:51 Комментировать
Интер Милан
...
Наполи
1 2.20 X 3.40 2 3.25
04.01 22:45

Наставник итальянской сборной Роберто Манчини поделился своим прогнозом на вторую, основную часть итальянского чемпионата, в которой командам предстоит провести 23 тура. Сейчас, после пятнадцати туров, лидирует «Наполи», скопивший уже восемь очков отрыва от «Милана», но главным преследователем неаполитанцев Манчини видит другой миланский клуб - «Интер».

- Длинная пауза может помочь преследователям. «Милан» неплох, «Ювентус» возвращается, но главным преследователем я вижу «Интер», он самый грозный соперник «Наполи». Я думаю, все прояснится уже в январе - кто на что горазд, - цитирует Манчини juvenews.eu. 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Роберто Манчини Наполи
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ИНТЕР МИЛАН НАПОЛИ
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