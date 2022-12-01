Нападающий «Интера» Эдин Джеко согласен на снижение зарплаты ради продления контракта с клубом.

Ранее сообщалось, что руководство «нерадзурри» призывает 36-летнего боснийского ветерана пойти на значительное сокращение оклада (с 5,5 млн евро в год до 3 млн без учёта бонусов), на что форвард не был согласен. По сведениям La Gazzetta dello Sport, миланскому клубу, похоже, всё-таки удалось убедить футболиста принять данные условия. Новые переговоры пройдут в ближайшее время.

Действующий контракт Эдина Джеко рассчитан до следующего лета. В текущем сезоне нападающий забил девять голов, приняв участие в 21 матче.