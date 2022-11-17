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Чемпионат Италии. Серия А

«Валенсия» дала добро на трансфер Васкеса в «Интер»

17 Ноября 2022 • 10:39 Комментировать
Вильярреал
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Валенсия
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31.12 17:00

«Валенсия» не против отпустить своего защитника Хесуса Васкеса в миланский «Интер» уже в зимнее трансферное окно. По информации от La Gazzetta dello Sport, «нерадзурри» хотят арендовать молодого футболиста с правом выкупа.

Васкес в нынешенм сезоне не является основным защитником «Валенсии». Главный тренер Дженнаро Гаттузо предпочитает ставить на его позицию более опытного Хоса Гайя, который недавно продлил контракт с командой.

Приход Васкеса может означать то, что руководство «нерадзурри» хочет поскорее расстаться с защитником Робином Госенсом, который после перехода из «Аталанты» в январе до сих пор не может впечатлить тренерский штаб «Интера».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Валенсия Хесус Васкес
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ВИЛЬЯРРЕАЛ ВАЛЕНСИЯ
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