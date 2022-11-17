«Валенсия» дала добро на трансфер Васкеса в «Интер»

«Валенсия» не против отпустить своего защитника Хесуса Васкеса в миланский «Интер» уже в зимнее трансферное окно. По информации от La Gazzetta dello Sport, «нерадзурри» хотят арендовать молодого футболиста с правом выкупа.

Васкес в нынешенм сезоне не является основным защитником «Валенсии». Главный тренер Дженнаро Гаттузо предпочитает ставить на его позицию более опытного Хоса Гайя, который недавно продлил контракт с командой.

Приход Васкеса может означать то, что руководство «нерадзурри» хочет поскорее расстаться с защитником Робином Госенсом, который после перехода из «Аталанты» в январе до сих пор не может впечатлить тренерский штаб «Интера».