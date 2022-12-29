Онана: «Мне нравится этот «Интер»

Андре Онана, камерунский вратарь «Интера», удачно отстоял на ноль в товарищеском матче с «Сассуоло», после чего признался, что ему очень нравится нынешний «Интер». Команда одержала десять побед в пятнадцати турах чемпионата Италии - но проиграла остальные пять матчей и сейчас располагается только на пятом месте в турнирной таблице итальянского чемпионата Серии А.

- Мы хорошо сыграли, важно было выиграть. Я верю в эту команду. Мы уже что-то показали, вспомните, как мы сыграли против «Барселоны». Мне нравится тут и я хочу остаться в «Интере», - цитирует слова Онана fcinter1908.it.