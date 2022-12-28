Польский защитник Бартош Берешиньски близок к переходу в состав лидера итальянской Серии А.

По информации известного журналиста Фабрицио Романо, игрок национальной команды должен в ближайшие дни присоединиться к «Наполи» из «Сампдории». Сообщается, что в обратную сторону должен будет проследовать защитник Алессандро Дзаноли.

Напомним, что в нынешнем сезоне на счету Берешиньски 14 встреч в рамках итальянского чемпионата, в которых защитник не отметился результативными действиями. В составе «Сампдории», находящейся на 19-м месте в таблице Серии А, поляк выступает с 2017 года.