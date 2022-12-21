​Распадори назвал имя своего идола

Выступающий за «Наполи» Джакомо Распадори назвал имя футболиста, которому он стремился подражать в период своего становления в качестве нападающего. Однако это вовсе не Криштиану Роналду или Лионель Месси, а другой игрок из Аргентины - Серхио Агуэро. Распадори пояснил, чем его так очаровал «Кун».

- Серхио Агуэро был моим идолом. Мне нравилось, каким он бывает решающим в матчах. Всегда забивал самые важные голы. Все его голы были важными, забитыми в сложных ситуациях. Кроме него, мне очень нравились Карлос Тевес и Уэйн Руни, - цитирует слова Распадори итальянское издание Corriere dello Sport.