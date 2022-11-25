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Чемпионат Италии. Серия А

Лоботка может обойтись «Реалу» в 70 миллионов евро

25 Ноября 2022 • 16:18 Комментировать
Вальядолид
...
Реал Мадрид
1 6.10 X 4.40 2 1.50
31.12 17:00

Мадридский «Реал» интересуется полузащитником «Наполи» Станиславом Лоботкой, цена которого составляет 70 миллионов евро. По информации от журналиста Санти Ауны, именно в такую сумму неаполитанский клуб оценивает своего хавбека, который в нынешнем сезоне отметился голом и результативной передачей в итальянской Серии А.

Если верить источнику, главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассматривает Лоботку в качестве потенциальной замены одному игроку из пары Модрич-Кроос. Напомним, у обоих футболистов в конце сезона заканчиваются контракты.

Анчелотти уже работал с Лоботкой, когда тренировал «Наполи». Более того, итальянец лично инициировал переход словака в команду.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Наполи Станислав Лоботка
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ВАЛЬЯДОЛИД РЕАЛ МАДРИД
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