Лоботка может обойтись «Реалу» в 70 миллионов евро

Мадридский «Реал» интересуется полузащитником «Наполи» Станиславом Лоботкой, цена которого составляет 70 миллионов евро. По информации от журналиста Санти Ауны, именно в такую сумму неаполитанский клуб оценивает своего хавбека, который в нынешнем сезоне отметился голом и результативной передачей в итальянской Серии А.

Если верить источнику, главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассматривает Лоботку в качестве потенциальной замены одному игроку из пары Модрич-Кроос. Напомним, у обоих футболистов в конце сезона заканчиваются контракты.

Анчелотти уже работал с Лоботкой, когда тренировал «Наполи». Более того, итальянец лично инициировал переход словака в команду.