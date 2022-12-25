Фернандо Льоренте: «Наполи» неудержим, как снежная лавина»

Пятнадцать туров прошли в итальянском чемпионате, и «Наполи» выиграл тринадцать матчей, а еще два раза сыграл вничью. Это лучший дебют в истории клуба, и Фернандо Льоренте, бывший нападающий клуба, не сомневается в том, что сезон будет увенчан победой в чемпионате. Он сравнил выступления неаполитанцев с движением снежной лавины, сметающей на своем пути любые препятствия.

- «Наполи» очень силен, я думаю, он выиграет чемпионат. Команда напоминает снежный ком, очень сильная динамика. Тифози и город в целом должны помочь команде добиться поставленных целей, которые все ждут уже десятилетия, - цитирует слова Льоренте fcinter1908.it.