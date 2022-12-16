Мессиас: «У нас нет права на ошибку»

Жуниор Мессиас, нападающий «Милана», считает, что у его команды уже нет права на ошибки в чемпионате Италии - действующий чемпион Серии А уступает восемь очков «Наполи», после пятнадцати туров. Мессиас впечатлен выступлениями неаполитанцев, которые выиграли тринадцать матчей и дважды сыграли вничью.

- «Наполи» проводит великолепный чемпионат, а у нас уже нет права на ошибку. Если ошибемся, отстанем еще сильнее. Мы должны стараться выигрывать в каждом матче, - цитирует слова Мессиаса pianetamilan.it.

«Наполи» в последний раз становился чемпионом Италии в 1990 году, при Диего Марадоне.