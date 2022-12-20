Маротта – о будущем Лукаку: «Он любит «Интер»

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта ответил на вопрос о дальнейшем пребывании Ромелу Лукаку в клубе.

Бельгийский форвард арендован у «Челси» до конца текущего сезона без опции выкупа. Ясности относительно будущего 29-летнего игрока пока нет.

«Мы знаем, что Ромелу любит «Интер», мы это чувствуем, – цитирует Маротту инсайдер Фабрицио Романо, ссылаясь на Sky. – Он мотивирован и готов к великим свершениям. Сейчас он работает над тем, чтобы как можно скорее набрать оптимальную форму», – заявил гендиректор «нерадзурри».

С момента возвращения в «Интер» Ромелу Лукаку отыграл всего пять матчей, дважды отличившись голом. Большую часть нынешней кампании он пропустил из-за травмы.