Лукаку стал самым подешевевшим игроком в Серии А в уходящем году

2022 год у Ромелу Лукаку явно не задался – бельгийский форвард вдобавок к прошлым неудачам стал ещё и самым подешевевшим игроком Серии А в уходящем году. Так, по версии портала Transfermarkt, в этом году Лукаку скинул в цене аж 45 млн евро и стал стоить 55 млн евро. Права на игрока, напомним, принадлежат лондонскому «Челси», а сейчас он выступает за миланский «Интер» на правах аренды.

Вторым игроком в списке стал другой футболист «Интера», но на сей раз центральный защитник – Стефан де Врей. Он подешевел с 45 до 15 млн евро.

На третьем месте в списке идёт полузащитник «Ювентуса» Поль Погба – француз скинул в цене 20 млн евро и теперь стоит 35 млн евро.

Ранее Transfermarkt назвал самого подорожавшего футболиста чемпионата Италии в 2022 году.