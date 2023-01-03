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Чемпионат Италии. Серия А

​Спаллетти хочет, чтобы «Наполи» вернул в обращение 10 номер – сейчас он закреплён за Марадоной

03 Января 2023 • 19:28 Комментировать
Интер Милан
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Наполи
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04.01 22:45

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти положительно относится к тому, что «Сантос» не стал выводить из обращения 10 номер после смерти легендарного Пеле.

«Пеле был современным человеком. Когда вы выводите из обращения игровой номер, вы его больше не видите. Номер 10 должен быть показан как можно больше раз. Я не понимаю этих вещей.

Хотел ли бы я увидеть номер 10 в «Наполи»? Думаю, было бы правильно видеть этот номер каждый день. Это возлагало бы больше ответственности на того, кто носит «десятку», а также на других игроков – они были бы мотивированы достичь этого уровня», - слова Спаллетти приводит TuttoMercatoWeb.

Отметим, что «Наполи» вывел из обращения номер 10 ещё в 2000 году в честь признания заслуг Диего Марадоны. Легендарный аргентинец ушёл из жизни 25 ноября 2020 года.  

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Евро-Футбол.Ру,
Диего Марадона Лучано Спаллетти Наполи
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