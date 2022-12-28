Бывший голкипер «Интера»: «Индзаги правильно сделал, что поставил на Онану»

Бывший голкипер миланского «Интера» Ивано Бордон считает, что наставник клуба Симоне Индзаги сделал правильный выбор, поставив на камерунца Андре Онана, который был приглашен из «Аякса». Он потеснил словенского вратаря Самира Хандановича, который защищает ворота команды с 2012 года.

- Самир всегда внушал уверенность и надежность, но Индзаги правильно сделал, что поставил на Онана, который является очень хорошим вратарем. Отрадно, что и сам Ханданович также поддерживает и помогает Онана, - цитирует слова Ивано Бордона итальянское новостное агентство ITASportPress.