Индзаги хочет выпустить Лукаку в старте в матче с «Наполи»

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги планирует выпустить нападающего Ромелу Лукаку в старте на матч с «Наполи», который состоится 4 января в рамках итальянской Серии А.

По информации от La Gazzetta dello Sport, бельгийский форвард должен сыграть в матче около 70-80 минут, так как он ещё не набрал оптимальную форму после травмы. Пару Лукаку в игре с «Наполи» должен составить Лаутаро Мартинес, но если нападающий не сможет восстановится и со свежими силами подойти к поединку после выступлений на чемпионате мира, его место займёт Генрих Мхитарян или Эдин Джеко.

На счету Лукаку один гол и результативная передача в нынешнем розыгрыше Серии А.