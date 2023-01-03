​Симоне Индзаги верит в чемпионство «Интера»

В первой игре чемпионата Италии в 2023 году «Интер» сыграет против лидирующего «Наполи». Команда Симоне Индзаги на текущий момент занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от неаполитанцев на 11 очков. Несмотря на серьёзное отставание, Индзаги верит в чемпионство.

«Верю ли я, что «Интер» станет чемпионом? Да. Впереди ещё 23 матча, и мы хотим восстановить утраченные позиции. Хотим сократить отрыв уже завтра в игре с одной из лучших команд в Европе. У нас сплочённая команда с невероятными болельщиками», - высказался Индзаги во вторник на пресс-конференции.

Матч «Интер» - «Наполи» стартует 4 января в 22:45 по московскому времени.