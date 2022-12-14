Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
1/2 финала
Аргентина Аргентина 3
Хорватия Хорватия 0
1/2 финала
Франция Франция
Марокко Марокко
Чемпионат Италии. Серия А

Гамшик оценил прогресс Кварацхелии в «Наполи»

14 Декабря 2022 • 18:38 Комментировать
Интер Милан
...
Наполи
1 2.25 X 3.40 2 3.20
04.01 22:45

Бывший лидер «Наполи» оценил прогресс новой звезды «партенопейцев» Хвичи Кварацхелии.

«От Хвичи я не ожидал такого прорыва. Наверное, он удивил всех своим невероятным дриблингом», – приводит слова словацкого хавбека издание Pazzi di Fanta.

Полузащитник рассказал, что уходы лидеров клуба в лице Калиду Кулибали, Дриса Мертенса и Лоренцо Инсинье его удивили, однако заменившие их футболисты со своей задачей, по мнению Гамшика, справляются.

Напомним, что Хвича переехал на юг Италии этим летом, в 17 матчах в футболке «Наполи» забив восемь голов и отдав столько же результативных передач.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Наполи Марек Гамшик Хвича Кварацхелия
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ИНТЕР МИЛАН НАПОЛИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Декабря
18:53 · Италия. Серия А
Президент Федерации футбола Италии поддержал Виалли 1
18:50 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» связался с агентом Дюмфриса
18:47 · Италия. Серия А
Виалли приостановил работу в сборной Италии
18:38 · Италия. Серия А
Гамшик оценил прогресс Кварацхелии в «Наполи»
18:20 · Италия. Серия А
​Амрабат: «Горжусь, что меня связывают с такими клубами, как «Барселона» и «Атлетико»
17:56 · Италия. Серия А
​«Сампдория» подтвердила серьёзную травму Квальяреллы
16:31 · Германия. Бундеслига
​«Бавария» может арендовать Кейлора Наваса, чтобы заменить Нойера
16:24 · Италия. Серия А
​«Ювентус» не отказывается от Дзаньоло
16:10 · Италия. Серия А
​«Милан» повесил серьёзный ценник на Леау слухи
15:51 · Италия. Серия А
​Стало известно, когда Погба вернётся в строй
15:50 · Италия. Серия А
Данило близок к тому, чтобы продлить контракт с «Ювентусом»
15:31 · Италия. Серия А
Берлускони мотивирует игроков девушками лёгкого поведения 1
14:04 · Англия. Премьер-лига
«Интер» надеется, что продажа Дюмфриса в «Челси» поможет клубу получить скидку на Лукаку
13:48 · Италия. Серия А
«Наполи» хочет арендовать защитника сборной Польши на полгода
12:55 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» предложил «Интеру» обменять Томиясу на Дюмфриса
Все новости
Рекомендуем