Гамшик оценил прогресс Кварацхелии в «Наполи»

Бывший лидер «Наполи» оценил прогресс новой звезды «партенопейцев» Хвичи Кварацхелии.

«От Хвичи я не ожидал такого прорыва. Наверное, он удивил всех своим невероятным дриблингом», – приводит слова словацкого хавбека издание Pazzi di Fanta.

Полузащитник рассказал, что уходы лидеров клуба в лице Калиду Кулибали, Дриса Мертенса и Лоренцо Инсинье его удивили, однако заменившие их футболисты со своей задачей, по мнению Гамшика, справляются.

Напомним, что Хвича переехал на юг Италии этим летом, в 17 матчах в футболке «Наполи» забив восемь голов и отдав столько же результативных передач.