Осимхен: «Мой любимый гол? Тот, который позволит «Наполи» выиграть скудетто»

Лучший бомбардир Серии А Виктор Осимхен надеется, что в будущем сумеет забить гол, который принесёт «Наполи» чемпионство. Напомним, в последний раз неаполитанцы брали скудетто в 1990 году. Сейчас команда уверенно лидирует в чемпионате с отрывом в 8 очков от второго места.

«Мой любимый гол в карьере? Тот, который позволит «Наполи» выиграть скудетто», – цитирует нигерийского форварда издание Calciomercato.

В нынешнем розыгрыше Серии А на счету Осимхена 9 забитых голов, благодаря чему он возглавляет бомбардирскую гонку чемпионата. Ранее ходили слухи, что в услугах нигерийца заинтересован «Манчестер Юнайтед».