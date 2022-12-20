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Чемпионат Италии. Серия А

Осимхен: «Мой любимый гол? Тот, который позволит «Наполи» выиграть скудетто»

20 Декабря 2022 • 12:25 Комментировать
Интер Милан
...
Наполи
1 2.20 X 3.40 2 3.25
04.01 22:45

Лучший бомбардир Серии А Виктор Осимхен надеется, что в будущем сумеет забить гол, который принесёт «Наполи» чемпионство. Напомним, в последний раз неаполитанцы брали скудетто в 1990 году. Сейчас команда уверенно лидирует в чемпионате с отрывом в 8 очков от второго места.

«Мой любимый гол в карьере? Тот, который позволит «Наполи» выиграть скудетто», – цитирует нигерийского форварда издание Calciomercato.

В нынешнем розыгрыше Серии А на счету Осимхена 9 забитых голов, благодаря чему он возглавляет бомбардирскую гонку чемпионата. Ранее ходили слухи, что в услугах нигерийца заинтересован «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Виктор Осимхен
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ИНТЕР МИЛАН НАПОЛИ
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