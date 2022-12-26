«Интер» бросит все силы на трансфер Тюрама в январе

Миланский «Интер» в январе бросит все силы на трансфер нападающего Маркуса Тюрама из мёнхенгладбахской «Боруссии». По информации от La Gazzetta dello Sport, француз станет главной целью «нерадзурри» зимой.

Тем не менее, источник сообщает, что провернуть сделку будет непросто из-за финансовых проблем итальянской команды. «Боруссия» оценивает Тюрама в 10 миллионов евро, так как у футболиста через полгода заканчивается контракт.

Ранее к Тюраму также приписывали интерес со стороны «Баварии», но у мюнхенской «Баварии» есть более предпочтительные варианты на позицию нападающего. На счету Маркуса в нынешнем сезоне 10 голов и 3 ассиста в чемпионате Германии.