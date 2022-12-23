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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» вновь настроен оптимистично в вопросе нового контракта Шкриньяра

23 Декабря 2022 • 20:48 Комментировать
Интер Милан
...
Наполи
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04.01 22:45

Центральный защитник «Интера» Милан Шкриньяр по-прежнему не договорился с клубом о новом контракте.

Известно, что руководство «нерадзурри» сделало словаку официальное предложение, но тот не торопится давать ответ. В клубе начали сомневаться в желании Шкриньяра вести переговоры, однако за последнее время дело сдвинулось с «мёртвой точки», поэтому боссы «Интера» вновь настроены оптимистично, докладывает La Gazzetta dello Sport. Новая встреча сторон запланирована на январь.

Действующее соглашение Милана Шкриньяра с «Интером» истекает летом 2023 года. В подписании игрока заинтересован «Пари Сен-Жермен».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Шкриньяр
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