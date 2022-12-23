«Интер» вновь настроен оптимистично в вопросе нового контракта Шкриньяра

Центральный защитник «Интера» Милан Шкриньяр по-прежнему не договорился с клубом о новом контракте.

Известно, что руководство «нерадзурри» сделало словаку официальное предложение, но тот не торопится давать ответ. В клубе начали сомневаться в желании Шкриньяра вести переговоры, однако за последнее время дело сдвинулось с «мёртвой точки», поэтому боссы «Интера» вновь настроены оптимистично, докладывает La Gazzetta dello Sport. Новая встреча сторон запланирована на январь.

Действующее соглашение Милана Шкриньяра с «Интером» истекает летом 2023 года. В подписании игрока заинтересован «Пари Сен-Жермен».