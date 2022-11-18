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Чемпионат Италии. Серия А

Ди Ливио предупредил «Наполи»: «В матчах против «Интера» и «Ювентуса» можно потерять всё»

18 Ноября 2022 • 08:39 Комментировать
Интер Милан
...
Наполи
1 2.20 X 3.45 2 3.25
04.01 22:45

Бывший полузащитник туринского «Ювентуса» Анджело ди Ливио считает, что «Наполи» следует опасаться после возобновления чемпионата двух ответственных матчей.

Сейчас неаполитанцы набрали ход и получили восьмиочковое преимущество в турнирной таблице чемпионата Италии, но сразу после возобновления турнира команде предстоят сразу две ответственные игры - сперва с миланским «Интером», а потом с «Ювентусом».

- Эти два матча могут оказаться очень важными, особенно если «Наполи» проиграет оба матча, а такое может случиться. После них станет ясно, что нас ждет за чемпионат, - цитирует ди Ливио TuttoJuve.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Анджело Ди Ливио
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ИНТЕР МИЛАН НАПОЛИ
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