Ди Ливио предупредил «Наполи»: «В матчах против «Интера» и «Ювентуса» можно потерять всё»

Бывший полузащитник туринского «Ювентуса» Анджело ди Ливио считает, что «Наполи» следует опасаться после возобновления чемпионата двух ответственных матчей.

Сейчас неаполитанцы набрали ход и получили восьмиочковое преимущество в турнирной таблице чемпионата Италии, но сразу после возобновления турнира команде предстоят сразу две ответственные игры - сперва с миланским «Интером», а потом с «Ювентусом».

- Эти два матча могут оказаться очень важными, особенно если «Наполи» проиграет оба матча, а такое может случиться. После них станет ясно, что нас ждет за чемпионат, - цитирует ди Ливио TuttoJuve.