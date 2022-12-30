Паганин: «Неудача в матче с «Наполи» может дорого обойтись Симоне Индзаги»

Бывший футболист миланского «Интера» Антонио Паганин считает, что предстоящий матч против «Наполи» является крайне важным не только для команды в целом, но и конкретно для Симоне Индзаги, нынешнего наставника клуба. По мнению Паганина, неудача может вызвать вопросы к будущему тренера и целесообразности сотрудничества с ним.

- «Наполи» - клуб, который сфокусирован на качестве, а не на количестве. Этого не хватает «Интеру». Если «Интер» проиграет, то окажется в 14 очках позади, и, я думаю, такой расклад скажется на будущем Симоне Индзаги в клубе, - цитирует слова Паганина fcinter1908.it.