Итальянский «Наполи» представил красочную рождественскую форму. Возможно, команда Лучано Спаллетти сыграет в этой форме в одном из первых матчей в 2023 календарном году.

После пятнадцати сыгранных туров «Наполи» лидирует в турнирной таблице Серии А, опережая ближайшего преследователя в лице «Милана» на восемь зачётных баллов (41 очко против 33). Ближайший официальный матч неаполитанцы проведут 4 января – против «Интера» на поле соперника.

Добавим, что «Наполи» в своей истории только два раза становился чемпионом Италии – в сезонах 1986/1987 и 1989/1990.