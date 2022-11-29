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Чемпионат Италии. Серия А

​«Наполи» представил рождественскую форму фото

29 Ноября 2022 • 18:16 Комментировать (1)
Интер Милан
...
Наполи
1 2.20 X 3.40 2 3.25
04.01 22:45

Итальянский «Наполи» представил красочную рождественскую форму. Возможно, команда Лучано Спаллетти сыграет в этой форме в одном из первых матчей в 2023 календарном году.

 

После пятнадцати сыгранных туров «Наполи» лидирует в турнирной таблице Серии А, опережая ближайшего преследователя в лице «Милана» на восемь зачётных баллов (41 очко против 33). Ближайший официальный матч неаполитанцы проведут 4 января – против «Интера» на поле соперника.

Добавим, что «Наполи» в своей истории только два раза становился чемпионом Италии – в сезонах 1986/1987 и 1989/1990.

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ИНТЕР МИЛАН НАПОЛИ
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Комментарии (1)
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NOBODY
29 Ноября 2022 в 18:20
ха ха )) нормально придумали!!!!
вот такую эстафету надо принять остальным клубам!!!! а не ту, которую пыталась осуществить сб Германии
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