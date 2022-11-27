Защитник «Наполи» Мин Джэ интересен клубам из АПЛ

Защитником «Наполи» и сборной Южной Кореи Кимом Мин Джэ заинтересовались в АПЛ. Как сообщает Football Italia, на корейского игрока положили глаз «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Тоттенхэм». Однако это не единственные клубы, которым он интересен в Англии.

По данным портала Transfermarkt, стоимость защитника – 35 млн евро. Он перешёл в «Наполи» прошедшим летом из стамбульского «Фенербахче». В текущем сезоне у игрока 20 матчей и два гола, «Наполи» - лидер Серии А.

Сейчас защитник выступает в составе сборной Южной Кореи на мундиале в Катаре. В группе Н корейцы сыграли в нулевую ничью со сборной Уругвая. Следующий матч азиатская сборная проведёт 28 ноября. Соперник – сборная Ганы.