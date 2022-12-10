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Чемпионат Италии. Серия А

Эден Азар может оказаться в итальянском топ-клубе слухи

10 Декабря 2022 • 23:53 Комментировать
Вальядолид
...
Реал Мадрид
1 6.10 X 4.50 2 1.50
31.12 17:00

Вингер мадридского «Реала» Эден Азар может продолжить карьеру в Серии А.

31-летний футболист, завершивший карьеру в сборной Бельгии после вылета с чемпионата мира в Катаре, с высокой вероятностью покинет «Реал» следующим летом. Как информирует Football Italia, «Интер» изучает возможность подписания Азара, но переход будет возможен лишь в том случае, если бельгиец согласится на значительное сокращение зарплаты. Ранее сообщалось, что экс-звезде «Челси» нравится вариант с трансфером в один из клубов МЛС.

В текущей кампании Эден Азар провёл шесть матчей за «Реал» во всех турнирах, по разу отметившись голом и ассистом.

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Реал Мадрид Интер Милан Эден Азар трансферы футбола - лето 2023
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ВАЛЬЯДОЛИД РЕАЛ МАДРИД
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