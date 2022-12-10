Вингер мадридского «Реала» Эден Азар может продолжить карьеру в Серии А.

31-летний футболист, завершивший карьеру в сборной Бельгии после вылета с чемпионата мира в Катаре, с высокой вероятностью покинет «Реал» следующим летом. Как информирует Football Italia, «Интер» изучает возможность подписания Азара, но переход будет возможен лишь в том случае, если бельгиец согласится на значительное сокращение зарплаты. Ранее сообщалось, что экс-звезде «Челси» нравится вариант с трансфером в один из клубов МЛС.

В текущей кампании Эден Азар провёл шесть матчей за «Реал» во всех турнирах, по разу отметившись голом и ассистом.