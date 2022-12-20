Саньоль - о Хвиче: «Его прогресс за последние полтора года невероятен»

Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль похвалил одного из лидеров своей команды – Хвичу Кварацхелию. Он отметил его личный прогресс и результаты, которые игрок показывает в последние годы.

«Его прогресс за последние полтора года – невероятен, он всегда был классным игроком, а адаптация в Италии для него проблемой не стала», - цитирует тренера Gazzetta dello Sport.

Саньоль добавил, что «Наполи» очень подходит игроку, а вместе с главным тренером Лучано Спалетти они способны вместе добиться больших побед.

Хвича Кварацхелия – один из самых прогрессирующих игроков в топовых европейских лигах прямо сейчас. В этом сезоне за «Наполи» молодой грузин провёл 17 игр во всех турнирах, забил восемь голов и отдал 10 ассистов.