Нагельсманн высказался об осечке «Баварии»

Наставник мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн пообщался с представителями СМИ после поединка 16-го тура чемпионата Германии против «РБ Лейпцига» (1:1).

«Моментами все было хорошо, однако местами нужно было играть лучше. Это был интересный поединок, даже иногда безумный. Нужно было сыграть намного спокойнее в первом тайме и забить больше голов. После перерыва мы пропустили совсем ненужный мяч.

«Бавария» имела проблемы в нападении. Мы не сумели максимально воспользоваться своими возможностями», - приводит слова специалиста клубная пресс-служба.

После этого матча «Бавария» лидирует в Бундеслиге, а «РБ Лейпциг» занимает третье место.