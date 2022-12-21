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Салихамиджич не исключил, что «Бавария» выйдет на трансферный рынок в январе

21 Декабря 2022 • 10:12 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бавария
20.01 22:30

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич вполне допускает, что его команда в январе выйдет на трансферный рынок. Напомним, команда недавно на длительный срок потеряла своего защитника Люка Эрнандеса, а также голкипера Мануэля Нойера, который больше не сыграет в этом сезоне из-за перелома ноги.

«Как вы уже знаете, я не являюсь большим поклонником январских трансферов. Так или иначе, в последние недели произошло многое, поэтому я не могу ничего исключать», – цитирует Салихамиджича журналист Кристиан Фальк.

Сейчас активно ходят слухи о том, что «Бавария» хочет купить Янна Зоммера из мёнхенгладбахской «Боруссии», у которого в конце сезона заканчивается контракт с «жеребятами».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Хасан Салихамиджич
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РБ ЛЕЙПЦИГ БАВАРИЯ
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