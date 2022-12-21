Салихамиджич не исключил, что «Бавария» выйдет на трансферный рынок в январе

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич вполне допускает, что его команда в январе выйдет на трансферный рынок. Напомним, команда недавно на длительный срок потеряла своего защитника Люка Эрнандеса, а также голкипера Мануэля Нойера, который больше не сыграет в этом сезоне из-за перелома ноги.

«Как вы уже знаете, я не являюсь большим поклонником январских трансферов. Так или иначе, в последние недели произошло многое, поэтому я не могу ничего исключать», – цитирует Салихамиджича журналист Кристиан Фальк.

Сейчас активно ходят слухи о том, что «Бавария» хочет купить Янна Зоммера из мёнхенгладбахской «Боруссии», у которого в конце сезона заканчивается контракт с «жеребятами».