«Бавария» допускает расставание с Мюллером в 2024 году

Атакующий полузащитник «Баварии» Томас Мюллер может покинуть клуб через полтора года.

Недавно рулевой Юлиан Нагельсманн заявил, что 33-летний ветеран по-прежнему является важнейшей фигурой для команды, однако руководство клуба больше не считает Мюллера незаменимым, докладывает журналист Керри Хау. Составляя долгосрочные планы, боссы «Баварии» допустили возможный уход футболиста по окончании сезона 2023/24, когда подойдёт к концу срок его действующего контракта.

Томас Мюллер провёл 641 матч за первую команду «Баварии», отметившись 230 голами. В нынешнем сезоне он появился на поле 15 раз, записав себе в актив три гола и шесть результативных передач.