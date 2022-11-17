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Чемпионат Германии. Бундеслига

В «Баварии» недовольны недавними заявлениями Павара слухи

17 Ноября 2022 • 01:40 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бавария
20.01 22:30

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар не порадовал свой клуб, высказываясь о будущем.

Футболист сборной Франции заявил в интервью, что совсем не против попробовать силы в другом месте и открыт к различным вариантам продолжения карьеры. По информации Bild, в «Баварии» не оценили откровения 26-летнего игрока: клуб не торопится продлевать его контракт и всерьёз рассматривает возможность продажи следующим летом.

Трудовое соглашение Бенжамена Павара с мюнхенским грандом рассчитано до лета 2024 года. В нынешнем сезоне француз принял участие в 21 матче команды Юлиана Нагельсманна во всех турнирах, четырежды поразив чужие ворота.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Бенжамен Павар
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РБ ЛЕЙПЦИГ БАВАРИЯ
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