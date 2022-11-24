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Чемпионат Германии. Бундеслига

Салихамиджич заявил, что травма Мазрауи тоже не заставит «Баварию» выйти на трансферный рынок

24 Ноября 2022 • 11:03 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бавария
20.01 22:30

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич в очередной раз опроверг слухи о намерении клуба выйти на зимний трансферный рынок. Напомним, что после травмы Люка Эрнандеса в понедельник вечером, на следующий день повреждение на чемпионате мира получил другой фуллбек мюнхенцев – Нуссер Мазрауи.

«Мы не будем ничего делать в январское трансферное окно. Во-первых, потенциальные сделки обошлись бы нам слишком дорого, а во-вторых, мы не видим никаких вариантов», – цитирует Салихамиджича Sport Bild.

Напомним, «Бавария» летом потратилась на таких игроков, как Райан Гравенберх, Садио Мане, Маттейс де Лигт, Нуссер Мазрауи и Матис Тель.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Хасан Салихамиджич Нуссер Мазрауи
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РБ ЛЕЙПЦИГ БАВАРИЯ
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