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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» хочет закрыть сделку по Зоммеру на этой неделе

16 Января 2023 • 11:48 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бавария
20.01 22:30

Мюнхенская «Бавария» хочет поскорее закрыть вопрос с поиском нового голкипера. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «красная машина» хочет оформить трансфера вратаря мёнхенгладбахской «Боруссии» Янна Зоммера до конца этой недели.

Если верить источнику, клубы сейчас ведут прямые переговоры, обсуждая потенциальную сумму компенсации за 34-летнего футболиста, у которого летом заканчивается контракт с «жеребятами». Напомним, команда Юлиана Нагельсманна ищет замену травмированному Мануэлю Нойеру.

«Боруссия» хочет заменить Зоммера другим игроком сборной Швейцарии – Йонасом Омлином, который выступает во Франции в составе «Монпелье».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Боруссия Мёнхенгладбах Янн Зоммер Трансферы футбола - зима 2023
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РБ ЛЕЙПЦИГ БАВАРИЯ
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